Jandarma Bin 263 Litre Kaçak Şarap Yakaladı
2 saat önce
Denizli'de jandarma bir ev ve iş yerine yaptığı baskında bin 263 litre kaçak şarap ele geçirdi.
Denizli
'de jandarma bir ev ve iş yerine yaptığı baskında bin 263 litre kaçak şarap ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı. İlçede kaçak içki üretildiği istihbaratı alan ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. Belirlenen bir ev ve iş yerine baskın yapan ekipler yaptıkları aramalarda 5 ve 1,5 litrelik pet şişeler içerisinde satışa hazır halde toplamda bin 263 litre kaçak şarap yakaladı. Operasyon sonrası gözaltına alınan bir şahsa ÖTV kapsamında 87 bin 147 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:53 Kaynak: İHA
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