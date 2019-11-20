Son Dakika Haberleri: Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı - Son Dakika

Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı

6 saat önce

Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası yakınına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatılan çantanın içinden elbise çıktı.

Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı, System.String[]

Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası yakınına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatılan çantanın içinden elbise çıktı.


Edinilen bilgilere göre olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İl Jandarma Komutanlığı binası yakınlarında meydana geldi. Kaldırım üzerinde bulunan yön levhası altına bırakılan çantayı gören jandarma ekipleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanları uzaktan kumandalı fünye ile şüpheli çantayı patlattı. Patlatılan çantanın içinden elbise çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - SİVAS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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