Jandarma bir haftada 2 bin 785 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi - Son Dakika
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Jandarma bir haftada 2 bin 785 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi

15.10.2022 20:40
Jandarma bir haftada 2 bin 785 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi

Jandarma Genel Komutanlığı, bir haftada 2 bin 785 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı, bir haftada 2 bin 785 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 7-13 Ekim tarihlerinde çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda 391 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 885'i Afgan, 900'ü Suriye, 196'sı Irak, 227'si Filistin, 98'i Fas ve 479'u farklı uyruklu toplam 2 bin 785 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

Çalışmalar kapsamında 74 organizatör yakalandı, 661 yabancı uyrukluya idari işlem yapıldı.

Suçta kullanılan 31 kamyon ve kamyonet ile 10 otomobile de işlem uygulandı. Ayrıca 2 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 8 cep telefonu, 8 SIM kart ve 1600 lira ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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