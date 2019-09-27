Jandarma birimlerince 14 Eylül 'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi.

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Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu