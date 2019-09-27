Son Dakika Haberleri: Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri...
Son Dakika Güncel Haber

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri...

40 dakika önce

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi.

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri..., System.String[]

Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri kategoride aranan Bayram Başkala olduğu belirlendi.

Jandarma, Eylül, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu
İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı Günlük burç yorumları 27 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Oturduğunuz binanın riskli olup olmadığını anlamanın yolları!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 10:07:31. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma birimlerince 14 Eylül'de Van kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, gri...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]