Jandarma birlikleri tek ses oldu, İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Jandarma birlikleri tek ses oldu, İstiklal Marşı'nı okudu

ELAZIĞ - Elazığ'da tüm jandarma birlikleri aynı anda İstiklal Marşı'nı okudu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle balkonlardan vatandaşların yanı sıra jandarma birlikleri de İstiklal Marşı'nı aynı anda okudu. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde merkez, ilçe ve beldeler de bulunan bağlı birlikler okudukları İstiklal Marşı ile dosta güven düşmana korku saldı.

Jandarma Komutanlığı, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü faaliyete kararlılıkla devam edileceği mesajını paylaştı.