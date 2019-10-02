Son Dakika Haberleri: Jandarma birliklerince Siirt'te 29 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri...
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Jandarma birliklerince Siirt'te 29 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri...

1 saat önce

Jandarma birliklerince Siirt'te 29 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede aranan Osman Ekinci olduğu tespit edildi.

Jandarma birliklerince Siirt'te 29 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri..., System.String[]

Jandarma birliklerince Siirt'te 29 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede aranan Osman Ekinci olduğu tespit edildi.

Osman Ekinci, Jandarma, Eylül, Siirt, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:56 Kaynak: AA
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