Jandarma birliklerince Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin,...
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Jandarma birliklerince Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Beyan Dara olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:54 Kaynak: AA
Jandarma birliklerince Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Beyan Dara olduğu belirlendi.
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