Son Dakika Haberleri: Jandarma birliklerince Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin,...
Son Dakika Güncel Jandarma birliklerince Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin,...

Jandarma birliklerince Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin,...

1 saat önce

Jandarma birliklerince Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Beyan Dara olduğu belirlendi.

Jandarma birliklerince Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin,..., System.String[]

Jandarma birliklerince Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Beyan Dara olduğu belirlendi.

Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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