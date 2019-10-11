Son Dakika Haberleri: Jandarma Bölge Komutanı Cavlak Vali Soytürk'ü ziyaret etti
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Bölge Komutanı Cavlak Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Jandarma Bölge Komutanı Cavlak Vali Soytürk'ü ziyaret etti

2 saat önce

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeedin Cavlak, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Jandarma Bölge Komutanı Cavlak Vali Soytürk'ü ziyaret etti, System.String[]

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeedin Cavlak, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.


Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeedin Cavlak beraberinde Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda jandarmanın bölgedeki çalışmaları ve güvenlik konularının ele alındığı öğrenildi. - KİLİS

Jandarma, Adana, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:28 Kaynak: İHA
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