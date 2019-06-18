Jandarma Bölge Komutanı Koç'tan Başkan Beyoğlu'na ziyaret
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Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek tebrik etti.
Jandarma
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:50 Kaynak: İHA
Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Bağlar
Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu
'nu ziyaret ederek tebrik etti.
Başkan Beyoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyaret samimi bir ortamda geçti. Tümgeneral Koç Başkan Beyoğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunurken, Başkan Beyoğlu da ziyaret nedeniyle Jandarma Bölge Komutanı Koç'a teşekkür etti.
Başkan Beyoğlu ve Jandarma Bölge Komutanı Koç daha sonra çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. - DİYARBAKIR
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