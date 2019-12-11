Son Dakika Haberleri: Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, TSK Mehmetçik Vakfı'nı ziyaret etti
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Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, TSK Mehmetçik Vakfı'nı ziyaret etti

6 saat önce

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum temsilciliğini ziyaret etti.

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, TSK Mehmetçik Vakfı'nı ziyaret etti, System.String[]

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum temsilciliğini ziyaret etti.


Ziyarette; Vakıf Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz, Mehmetçik Vakfı'nın çalışmaları hakkında bilgiler vererek açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, bu kapsamda vakıf temsilcisi; 1982 yılında kurulan vakfın, vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yaptığını ifade etti.


Ayrıca vakfın; Gazi ve engelli Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağladığı, söz konusu Mehmetçiklerin kendilerine sürekli bakım yardımında bulunduğunu belirten Eryılmaz, Mehmetçik Vakfı'nın icra ettiği faaliyetler ile ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu vurguladı. Eryılmaz, hedeflerinin Vakıf'a bağışta bulunanlar ile kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını, sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce Türk ulusunun takdirine layık, örnek bir yardım kuruluşu olduğunu açıkladı.


Tuğgeneral Semih Okyar ise; Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı olarak, her zaman, Mehmetçik Vakfının yanında olduklarını belirtti. Tuğgeneral Semih Okyar ayrıca, Mehmetçik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz ve yönetimine nezaketlerinden dolayı teşekkür ederek ziyaret sonunda Jandarma "Ziyaret Anısı" şilti takdim etti. - ERZURUM

Tsk Mehmetçik Vakfı, Jandarma, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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