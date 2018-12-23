Jandarma Bot Timleri Görevde
2 saat önce
Jandarma Bot Timleri görevdeANKARA - Jandarma Bot Timleri, nefes kesen görüntülerle görevinin başında olduğunu vurguladı.
Jandarma
Bot Timleri görevde
ANKARA - Jandarma Bot Timleri, nefes kesen görüntülerle görevinin başında olduğunu vurguladı.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Bot Timleri, sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinde yaptığı paylaşımla nefesleri kesti. Görüntünün altında yaptığı paylaşımda "Jandarma Bot Timleri iç sularda ve deniz kıyılarında daima milletimizin hizmetinde, görevinin başında" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:32 Kaynak: İHA
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