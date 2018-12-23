Son Dakika Haberleri: Jandarma Bot Timleri Görevde

Jandarma Bot Timleri Görevde

2 saat önce

Jandarma Bot Timleri, nefes kesen görüntülerle görevinin başında olduğunu vurguladı.

Jandarma Bot Timleri, nefes kesen görüntülerle görevinin başında olduğunu vurguladı. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Bot Timleri, sosyal paylaşım sitesi YouTube sitesinde yaptığı paylaşımla nefesleri kesti. Görüntünün altında yapılan paylaşımda "Jandarma Bot Timleri iç sularda ve deniz kıyılarında daima milletimizin hizmetinde, görevinin başında" ifadeleri kullanıldı.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:46 Kaynak: İHA

Jandarma, Güncel
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