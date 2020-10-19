Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı - Son Dakika

Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı

19.10.2020 11:34

Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı Operasyonlarda 155 bin TL para da ele geçirildi ANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu yıl içerisinde toplamda 563 uyuşturucu ve 32 kaçak/sahte alkol operasyonu yapıldı.

Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı

Operasyonlarda 155 bin TL para da ele geçirildi

ANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu yıl içerisinde toplamda 563 uyuşturucu ve 32 kaçak/sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu ve alkole el konulurken, 851 şüpheli de yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve kaçak/sahte alkol ile mücadele kapsamında suç örgütleri ve tacirlere yönelik 2020 yılı içerisinde 563 uyuşturucu ve 32 kaçak/sahte alkol operasyonu yapıldı.

Yapılan bu operasyonlar sonucunda 359 kilogram uyuşturucu madde, 9 bin 500 sentetik hap, 7 bin 464 kök yasadışı kenevir, 37.345 litre kaçak/sahte alkol ve 155 bin TL uyuşturucu satışından elde edilen paraya el konuldu.

Operasyonlar kapsamında 851 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 111 şüpheli de tutuklandı.

Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı
Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı
Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı
Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı
Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antalya, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı - Son Dakika

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