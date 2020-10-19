Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı - Son Dakika

Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı

Operasyonlarda 155 bin TL para da ele geçirildi

ANTALYA - Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu yıl içerisinde toplamda 563 uyuşturucu ve 32 kaçak/sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu ve alkole el konulurken, 851 şüpheli de yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve kaçak/sahte alkol ile mücadele kapsamında suç örgütleri ve tacirlere yönelik 2020 yılı içerisinde 563 uyuşturucu ve 32 kaçak/sahte alkol operasyonu yapıldı.

Yapılan bu operasyonlar sonucunda 359 kilogram uyuşturucu madde, 9 bin 500 sentetik hap, 7 bin 464 kök yasadışı kenevir, 37.345 litre kaçak/sahte alkol ve 155 bin TL uyuşturucu satışından elde edilen paraya el konuldu.

Operasyonlar kapsamında 851 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 111 şüpheli de tutuklandı.