Jandarma, bulduğu kurt yavrularına sahip çıktı - Son Dakika

IĞDIR'da jandarma ekipleri, dağlık alanda devriye gezerken bulduğu yavru kurtları elleriyle besledi Bir süre yavruların annesinin dönmesini bekleyen jandarma, daha sonra hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Karaçomak köyü yakınlarındaki Zor Dağları'nda devriye görevi yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, anneleri olmayan 7 kurt yavrusuna rastladı. Jandarma, uzun süredir aç oldukları için halsiz düşen yavrulara sahip çıktı. Yavruları elleriyle besleyen jandarma, daha sonra karakola götürdükleri yavruların bakımlarını yaptı. Kurt yavrularının annesinin geri dönme ihtimaline karşı bölgeyi iki gün boyunca gözetleyen jandarma, anne kurt dönmeyince durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Karakola gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibi, kurt yavrularını alıp Kars Kafkas Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.