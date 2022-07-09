D-100 Karayolu 'ndaki bir dinlenme tesisinde görevli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, içinde para ve ziynet eşyaları bulunan bir çanta buldu. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatan ekipler, R.T. isimli kişiye ulaştı. İçerisinde 1500 lira, 450 dolar ve 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çanta, ekipler tarafından R.T.'ye teslim edildi.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Jandarma, bulduğu para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika

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