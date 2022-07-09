Jandarma, bulduğu para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarma, bulduğu para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti

09.07.2022 11:52
Jandarma, bulduğu para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti

BOLU'da, dinlenme tesisinde jandarma ekiplerinin bulduğu içi para ve ziynet eşyası dolu çanta, sahibine teslim edildi.

BOLU'da, dinlenme tesisinde jandarma ekiplerinin bulduğu içi para ve ziynet eşyası dolu çanta, sahibine teslim edildi.

D-100 Karayolu'ndaki bir dinlenme tesisinde görevli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, içinde para ve ziynet eşyaları bulunan bir çanta buldu. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatan ekipler, R.T. isimli kişiye ulaştı. İçerisinde 1500 lira, 450 dolar ve 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çanta, ekipler tarafından R.T.'ye teslim edildi.


YORUMLAR
500
Antalya'da arazilerine kenevir bitkisi diktikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı Antalya'da arazilerine kenevir bitkisi diktikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, üs bölgesinde görevli jandarmaların aileleriyle telefonda görüştü
Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma, bulduğu para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:48 Sivas'ta çocuklar kesilen kurbanı en ön sıradan izlediler: Korkuları yüzlerine yansıdı!
11:45 Evine giren hırsızın peşine düştü! Yerini tespit edince de polise yakalattı
11:43 Tokyo Camisi Müslümanlarla doldu taştı! Kalabalık cemaat nedeniyle bayram namazı iki kez kılındı
11:40 Savcı Sayan, akaryakıt istasyonlarının zam fırsatçılığına tepki gösterdi: Devlet bunun hesabını sormalı
11:38 Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Müge Anlı sosyal medya hesabından soyadını değiştirdi
11:34 Sahibinden kaçan koç hastane bahçesini karıştırdı!
11:33 Semti birbirine katan taciz iddiaları! Biri yolda gördüğü kadının fotoğrafını çekti, diğeri komşusunun çocuğunu istismar etti
11:31 Yürek parçalayan vicdansızlık! Yaralı yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler
11:29 Milyonların merakla beklediği EYT'de takvim belli oldu! 2023'den itibaren kademeli emeklilik geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 11:58:37. #1.11#
SON DAKİKA: Jandarma, bulduğu para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement