Jandarma çalınan küçükbaş hayvanları buldu sahiplerine teslim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma çalınan küçükbaş hayvanları buldu sahiplerine teslim etti - Son Dakika

Jandarma çalınan küçükbaş hayvanları buldu sahiplerine teslim etti

7 saat önce

Ankara'nın Polatlı ilçesinde küçükbaş hayvanları çalınan vatandaş, jandarmanın çalışmaları sonucunda hayvanlarının tamamına kavuştu.

Jandarma çalınan küçükbaş hayvanları buldu sahiplerine teslim etti, System.String[]

Ankara'nın Polatlı ilçesinde küçükbaş hayvanları çalınan vatandaş, jandarmanın çalışmaları sonucunda hayvanlarının tamamına kavuştu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Polatlı ilçesi Sarıoba Mahallesinde İ.S. adlı vatandaşa ait ağıldan 9 adet küçükbaş hayvan çalındığı ihbarını aldı. Yapılan detaylı araştırma neticesinde, hayvanların İ.E. ve A.D. adlı şahıslar tarafından çalındığı belirlendi. Zanlıların 18 Mart 2020 tarihinde Beypazarı İlçesinde meydana gelen 22 adet küçükbaş hayvanın çalınması olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi. 22 adet küçükbaş hayvanın Polatlı İnler mahallesinde A.O, O.D. ve G.K. isimli kişilere satıldığı ve 9 adet küçükbaş hayvanın ise Eskişehir Günyüzü İlçesinde Y.V., D.D. ve Z.C. isimli kişilere satıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonla küçükbaş hayvanları buldu. Küçükbaş hayvanlar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile hayvan sahipleri olan İ.S. ve Z.A isimli vatandaşlara teslim edildi. Şüphelilerden A.D., İ.E. ve A.E. jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Jandarma, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:50 Kaynak: İHA

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