Son Dakika Haberleri: Jandarma çalınan motoru sahibine teslim etti
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma çalınan motoru sahibine teslim etti - Son Dakika

Jandarma çalınan motoru sahibine teslim etti

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesinde çalınan motor Jandarmanın titiz çalışması sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarma çalınan motoru sahibine teslim etti, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesinde çalınan motor Jandarmanın titiz çalışması sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.


Milas'ın Güllük Mahallesinde 29 Kasım'da motor çalındığı ihbarı sonrası Güllük Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalınan motor ile ilgili çalışma başlattı. Jandarmanın sivil ekiplerince yapılan titiz çalışma sonrası çalıntı motor bulunarak sahibine teslim edildi. Motoru çalan şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:36 Kaynak: İHA
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