Jandarma can dostları unutmadı - Son Dakika

Jandarma can dostları unutmadı
18.02.2021 11:51
Soğuk kış günlerinin yaşandığı bu günlerde Samsun İl Jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.
Soğuk kış günlerinin yaşandığı bu günlerde Samsun İl Jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.
Tüm Türkiye çetin kış şartlarının etkisi altında. Samsun'da son günlerde etkili olan soğuk ve karlı havaya karşın jandarma ekipleri sokak hayvanlarını beslemeyi ihmal etmedi.
Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdüren kolluk kuvvetlerimiz, karlı kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve yardıma ihtiyacı olan sokaktaki can dostlarımızı da ihmal etmiyor. Soğuk kış günlerinde kapımızın önünde 'bir kap su bir kap mama' bulundurmayı unutmayalım" denildi. - SAMSUN
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