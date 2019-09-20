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Jandarma çeşitli suçlarda aranan 4 kişiyi yakaladı

1 saat önce

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığınına bağlı ekipler aralarında FETÖ üyesi, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 4 kişiyi sabaha karşı yaptıkları eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Jandarma çeşitli suçlarda aranan 4 kişiyi yakaladı, System.String[]

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığınına bağlı ekipler aralarında FETÖ üyesi, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranan 4 kişiyi sabaha karşı yaptıkları eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan kişilerin evlerinde yaptıkları operasyonla, Çavuşlar Mahallesinde FETÖ üyesi olma ve özel belgede sahtecilik suçlarından aranan M.Z. (33), Çanakçı Mahallesinde hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan R.D. (55), Beyharmanı Mahallesinden borcunu ödeme şartını ihlal suçundan aranan H.S. (46) isimli şahısları gözaltına aldı.


Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına ekipler Kızılçukur Mahallesinde aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada Kızılçukur Mahallesi içerisinde bir suçu gizlemek ve yakalanmamak amacıyla ile öldürmek suçundan aranan İ.U. (46) isimli şahıs mahalle içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma ekipleri gözaltına alınan 4 kişiyi adli makamlara teslim etti. Farklı suçlardan hakim karşısına çıkan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza ve Tutuk Evine teslim edildi. - MANİSA

Jandarma, Sarıgöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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