Son Dakika Haberleri: Jandarma Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişiyi Yakaladı

Jandarma Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişiyi Yakaladı

1 saat önce

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada yaptıkları çalışmada çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi yakaladı.

Jandarma Çeşitli Suçlardan Aranan 13 Kişiyi Yakaladı, System.String[]
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada yaptıkları çalışmada çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık, kaçakçılık, terör gibi suçları işleyen 7 kişi gözaltına alınırken, şahıslarla birlikte bin 535 litre bandrolsüz alkollü içki, hırsızlıkta kullanılan suç aletleri ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 5 bin 640 aracı kontrol eden ekipler, 344 araç sürücüsüne trafik cezası uygularken, 54 araç trafikten men etti. Ekipler, ayrıca 51 okul servisi ile 15 servis aracında kontrol ederek, denetim yaptı.

Aranan şahıslara yönelik de çalışma yürüten ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası olan 13 kişiyi de yakalayarak, gözaltına aldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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