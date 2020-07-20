Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nden Side'de devriye - Son Dakika

JANDARMA Genel Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timleri, göreve başladı. Tim, Antalya'nın Manavgat ilçesi Side turizm bölgesinde devriye gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çevre, doğa ve hayvanları koruma şube müdürlükleri kuruldu. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi de göreve başladı. Jandarma personeli ve çevre ve veterinerlik konularında uzman olan sivil personelden oluşan tim, Antalya'nın Manavgat ilçesine Side turizm bölgesinde devriye gerçekleştirdi. Hem hayvanlara yönelik kötü muamelenin engellenmesi hem de çevre ve doğanın korunması konusunda etkin mücadele gerçekleştirmesi hedefiyle kurulan tim, devriyede sahipsiz ve sokak hayvanları ve evcil hayvanlarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

Side Antik Tiyatrosu, antik kent ve Side sahillerinde gerçekleştirilen devriye sırasında, hayvanlara yönelik şiddet konusunda araştırma ve gözlem yapan tim görevlileri, çevre konularında da vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Side'nin tarihi ve doğal güzellikleri bakımından Türkiye 'nin gözbebeği olduğunu belirten jandarma görevlileri, çöp olarak değerlendirilen şeylerin denize atılmamasını istedi. Antalya sahillerinin nesli tükenmekte olan caretta caretta kaplumbağalarının üreme merkezlerinden biri olduğunu anlatan görevliler, atıkların caretta caretta kaplumbağalarının ölümüne neden olduğunu söyledi.

'HAYDİ UYGULAMASI EYLÜL'DE'?

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Projesi kapsamında vatandaşlara bilgi veren tim görevlileri, HAYDİ adlı bir uygulamanın İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığını ve eylül ayında faaliyete başlayacağını anlattı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi görevlileri, cep telefonlarına yüklenecek olan uygulamayla vatandaşların hayvanlara yapılan suç kapsamına giren şiddet, kasten yaralama, işkence ve hayvan dövüşü gibi suçları çok hızlı bir biçimde ister yazılı isterse görüntülü bir şekilde ilgili birimlere iletebileceklerini anlattı.