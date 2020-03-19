Jandarma ceylan derisine yazılmış 500 yıllık İncil yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ceylan derisine yazılmış 500 yıllık İncil yakaladı - Son Dakika

Jandarma ceylan derisine yazılmış 500 yıllık İncil yakaladı

6 saat önce

Denizli'de jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda ceylan derisine yazılmış 500 yıllık İncil'i satmak için yola çıkan 2 şahsı kıskıvrak yakaladı.

Jandarma ceylan derisine yazılmış 500 yıllık İncil yakaladı, System.String[]

Denizli'de jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda ceylan derisine yazılmış 500 yıllık İncil'i satmak için yola çıkan 2 şahsı kıskıvrak yakaladı.


Edinilen bilgilere göre, olay Honaz ilçesinde meydana geldi. Ellerindeki tarihi İncili satmaya çalıştıkları yönünde bilgi alan Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçerek inceleme başlattı. Ekipler ardından F.Ç. (35) ve M.S., (40) isimli şahıslara ulaştı. Şahısların bindikleri araç ile ellerinde bulunan tarihi eseri satmak için yola çıktıkları bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yolda uygulama noktası oluşturarak otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada ceylan derisi üzerine yazılmış İncil ele geçirildi. Sonrasında yapılan incelemede yakalanan İncil'in yaklaşık 500 yıllık olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarihi esere el koyarken F.Ç. ve M.S. isimli şahıslar ise gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, İncil, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:54 Kaynak: İHA

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