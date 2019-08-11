Jandarma ceza makbuzu yerine şeker ikram etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı sürücüleri bu kez şaşırttı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı sürücüleri bu kez şaşırttı. Kontrollerde sürücülerden ehliyet, ruhsat isteyen jandarma ceza yerine şeker ve kolonya ikramında bulundu.



Jandarmanın sorumluluk bölgesi olan giriş noktalasında jandarma ekipleri 5 günlük Kurban Bayramı münasebetiyle vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi maksadıyla ilave tedbirler alarak trafik kontrolleri arttırdı. Bugün bayramın ilk günü olması nedeniyle sürücülere ve vatandaşlara ceza yerine şeker ve kolonya ikramında bulunuldu. Ruhsat uzatan vatandaşa İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Ali Duran tüm sürücü ve yolcuların Kurban Bayramını kutlayarak, tarihi şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatı personeli olarak 24 saat görevde olduklarını "Hayatı korumak için siz sürücü ve yolcularımızın kemeri ses getirsin" diyerek herkesin sağlıklı ve güven bir şekilde seyahat edip sevdiklerinin yanlarına ulaşması adına görevde oldukları dile getirdi.



Bayramda uygulama noktasında ehliyet, ruhsat ve kimlik istemeyip ikramda bulunan jandarmanın bu inceliği vatandaşı memnun etti. Ayrıca jandarma ekipleri drone kamerayla vatandaşların güvenliğini havadan ve karadan takipe devam etti. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Aydın'da Pitbull dehşeti! Sahibinin kollarını paramparça etti

Kurban keserken bin 385 kişi kendini yaraladı

Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi

İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı