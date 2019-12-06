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Jandarma çift, dünya evine üniformalarıyla girdi

6 saat önce

5 yıldır birlikte olan jandarma personeli çift, nikah törenine askeri üniformalarıyla katıldı.

Jandarma çift, dünya evine üniformalarıyla girdi, System.String[]

5 yıldır birlikte olan jandarma personeli çift, nikah törenine askeri üniformalarıyla katıldı.


Çanakkale'de, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yapan Arzu Çalış ile Osmaniye'de, Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak çalışan Hasan Sayım, nikahlarının kıyılması için gelinin baba evi Pozantı'ya gitti. Pozantı Belediyesinde düzenlenen törenle dünya evine giren çift nikahlarına da askeri üniformalarıyla katıldı.


Nikahı kıyan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, evlilik cüzdanını Arzu Çalış'a takdim etti.


Arzu Çalış, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıl önce üniversitede tanıştıkları Hasan Sayım'la evlenmeye karar verdiklerini belirtti. Sayım'ın kendisinin mesleği nedeniyle uzman çavuş olduğunu belirten Çalış, "İkimiz de aynı mesleği yaptığımız için böyle bir şey yapmak istedik. Çok mutluyuz" dedi. - ADANA

Jandarma, Pozantı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:52 Kaynak: İHA
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