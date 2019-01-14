Son Dakika Haberleri: Jandarma Cinayet Silahını Arıyor

Jandarma Cinayet Silahını Arıyor

1 saat önce

Siirt jandarma ekipleri, önceki akşam saatlerinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada kullanılan silahı arıyor.

Jandarma Cinayet Silahını Arıyor, System.String[]
Siirt jandarma ekipleri, önceki akşam saatlerinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada kullanılan silahı arıyor.

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde, Siirt merkeze bağlı Bayraktepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ş. adlı kişi yakını olduğu belirtilen Mürşit Özbey ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle K.Ş. isimli kişi beylik tabancasıyla Mürşit Özbey'i vurdu. Ağır yaralanan Özbey, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.Ş. daha sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, cinayette kullanılan silahın bulunması için de kapsamlı arama başlattı. Köyde aramalarda bulunan ekipler, her yeri didik didik arıyor. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:55 Kaynak: İHA

Siirt, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeliler Büyükada'da Lefter'i Andı Kadın Dizisinin Yeni Fragmanı Yayınlandı

El Şakası Nedeniyle Arkadaşını Öldürdü, Cezaevi İzninde Kendini Astı Sürekli Şiddet Gördüğünü Söyleyen Hemşire, Kendisini Tehdit Eden Nişanlısını Av Tüfeğiyle Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:25:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma Cinayet Silahını Arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]