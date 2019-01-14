Jandarma Cinayet Silahını Arıyor
1 saat önce
Siirt jandarma ekipleri, önceki akşam saatlerinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada kullanılan silahı arıyor.
Siirt
jandarma ekipleri, önceki akşam saatlerinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada kullanılan silahı arıyor.
Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde, Siirt merkeze bağlı Bayraktepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ş. adlı kişi yakını olduğu belirtilen Mürşit Özbey ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle K.Ş. isimli kişi beylik tabancasıyla Mürşit Özbey'i vurdu. Ağır yaralanan Özbey, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli K.Ş. daha sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, cinayette kullanılan silahın bulunması için de kapsamlı arama başlattı. Köyde aramalarda bulunan ekipler, her yeri didik didik arıyor. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:55 Kaynak: İHA
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