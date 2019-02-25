Jandarma Çocuk Dedektifler Yetiştiriyor
1 saat önce
Çorum İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Trafik Dedektifi' eğitimleri devam ediyor.
Çorum
İl Jandarma
Komutanlığı'nın 'Trafik Dedektifi' eğitimleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüü ekiplerince Türkler Köyü ve Eski Çeltek köylerinde eğitim gören öğrencilere "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında seminer verildi.
Uygulamalı ve teorik olarak öğrencilere bilgiler aktaran jandarma ekipleri, geleceğin teminatı olan çocuklara 'Emniyet kemeri kullanmanın önemi, yaya ve sürücülerin haklarına saygılı olma, trafik kuralları" gibi konularda bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri tarafından eğitime katılan öğrencilere kimlik kartları dağıtıldı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:37 Kaynak: İHA
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