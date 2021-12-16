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Jandarma Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi yaptı - Son Dakika

Jandarma Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi yaptı

16.12.2021 17:51
Jandarma Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi yaptı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' yapıldı.

Okul çağındaki çocuk ve gençleri; başta uyuşturucu maddeler olmak üzere narkotik ve asayiş suçlarından korumak, eğitim ve öğretimlerini güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlamak, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birliklerinin katılımıyla 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' yapıldı. Çalışmalar kapsamında 178 okul kampüsü ve çevresinde bulunan parklar, bahçeler, metruk binalar, tek dal sigara ve uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerler, alkollü işletmeler, iddia ve tekel bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları genel asayiş ve gençler yönünden devriyelerce kontrol edildi. Eğitim gören öğrencilere Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma' konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca 'Jandarma Çocuk Dergisi ve kalem kutusu hediye edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi yaptı
Jandarma Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi yaptı
Jandarma Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi yaptı
Jandarma Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi yaptı
Jandarma Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi yaptı
Jandarma Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi yaptı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi yaptı - Son Dakika


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