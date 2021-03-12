Jandarma, çocuklarda 'Seni jandarmaya veririm' korkusunu yıkmak için harekete geçti - Son Dakika

Jandarma, çocuklarda 'Seni jandarmaya veririm' korkusunu yıkmak için harekete geçti

12.03.2021 15:04
Jandarma, çocuklarda 'Seni jandarmaya veririm' korkusunu yıkmak için harekete geçti, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de jandarma, çocuklarda 'Seni jandarmaya veririm' korkusunu yıkmak ve trafik bilinci aşılamak için harekete geçti.

MERSİN (İHA) – Mersin'de jandarma, çocuklarda 'Seni jandarmaya veririm' korkusunu yıkmak ve trafik bilinci aşılamak için harekete geçti. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Ramazan Üstüner, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret ederek, çocuklar için hazırladıkları hediye paketini sundu.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Üstüner, Başkan Tarhan'ı ziyaret ederek, sorumluluk alanlarında gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Jandarmanın halkla ilişkilerini geliştirebilmek adına projeler geliştirdiklerini aktaran Üstüner, Tarhan'a çocuklar için hazırlanmış hediye paketini sundu.

Toplumsal geleneklerin jandarma algısıyla ilgili sıkıntı oluşturduğunu belirten Üstüner, "Eskiden bu yana halkımızda farklı işlenmiş bir konu var. Hala anne babalar çocuklarını korkuturken, 'Seni jandarmaya veririm' gibi cümleler kullanıyorlar. Biz bu iyi niyetle yapılmak istenen kötü algıyı yıkmak için çalışmalar yapıyoruz. Birinci hedefimiz jandarmayı sevdirmek. Biz de çocuklarımızın seveceği hediyelerin yer aldığı bir çanta hazırladık. Biliyorum ki bu arabayı alan bir çocuk yarın büyüyüp bir gazeteci, belediye başkanı ya da doktor olduğunda bu anıyı hiç unutmayacak. Geldiği ortam neresi olursa olsun zengin olsun, fakir olsun Jandarmanın ona verdiği bu arabayı unutmayacaktır. Yine Türk Bayraklı tişörtümüzü hediye ediyoruz. Önünde ay yıldızımız var, jandarmamızın amblemi var. Arka yüzünde ise cep telefonu ile konuşmanın sakıncalı olduğuna dair uyarıcı bir görsel var. Boyama kitabı setimiz, boyun yastığı var. Bu tür oyuncaklar hazırladık" dedi.

Mersin genelinde 47 jandarma trafik timi olduğuna dikkat çeken Üstüner, Mersin genelinde kazaları azaltmaya yönelik bilinç oluşturmak amacıyla trafik çalıştayı yapacaklarını söyledi.

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların güvenliği ve huzuru için jandarmanın önemine dikkat çeken Başkan Tarhan ise "Topluma hizmet için olmazsa olmazlarımızdan birisi olan jandarmamızın görevini en iyi şekilde yapabilmesi için tüm kurumlarımız işbirliği içerisinde olmalıdır. Halkımızla daha iyi diyaloglar kurulabilmesi adına ortak çalışmalar yapmaya her zaman hazırız. Kurumlar arası ilişkiler daha sağlıklı bir başarının kazanılmasına yol açacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Jandarma, çocuklarda 'Seni jandarmaya veririm' korkusunu yıkmak için harekete geçti

İl Jandarma Komutanlığı, Neşet Tarhan, Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Jandarma, çocuklarda 'Seni jandarmaya veririm' korkusunu yıkmak için harekete geçti - Son Dakika


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