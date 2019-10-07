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Jandarma çocukları sevindirdi

34 dakika önce

Malatya'da, kırsal kesimdeki okuldaki öğrencilere etkinlik düzenleyen Jandarma, çocukları sevindirdi.

Jandarma çocukları sevindirdi, System.String[]

Malatya'da, kırsal kesimdeki okuldaki öğrencilere etkinlik düzenleyen Jandarma, çocukları sevindirdi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği koordinesinde Dünya Çocuk Günü kutlamaları kapsamında; Darende Balaban Karabayır Şehit Hamit Koçhan İlkokulundaki 25 öğrenciye yönelik Tabiat Parkı Hayvanat Bahçesi Gezisi ve Malatya Parkta Sinema film izlenim faaliyeti düzenlendi. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Dünya Çocuk Günü kutlamaları faaliyeti kapsamında; öğrenciler İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi. Jandarma personeliyle birlikte İl Jandarma Komutanlığını gezen öğrenciler, Jandarma köpeklerinin de kendilerine özel hazırlanan gösterilerini izledi. İl Jandarma Komutanlığı gezisi bitiminde öğrencilere Tabiat Parkı Hayvanat Bahçesi gezdirilerek hayvanlar hakkında bilgi verildi. Daha önce televizyondan gördükleri hayvanları canlı olarak ilk defa gördüklerini söyleyen çocuklar büyük bir mutluluk yaşadılar.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hayvanat Bahçesi gezisi bitiminde öğrencilere Malatya Park Alışveriş Merkezi gezdirilerek bol bol anı fotoğrafı çektirildi. Öğrencilerle birlikte "Kral Şakir" filmi izlendi. Faaliyete öğrencilerle birlikte katılım sağlayan öğretmenler ve öğrencilerimiz için unutulmaz ve son derece özel bir gün oldu. Hayatlarında ilk kez sinema filmi izleyen öğrencilerimiz var aralarında, hayvanat bahçesini, alışveriş merkezini gezdiler ve Jandarma personeli ile zaman geçirmekten büyük keyif aldılar. Jandarma personelinin sıcak ve samimi davranışları öğrencilerimizin Jandarmaya olan sevgisini daha da pekiştirdi" denildi. - MALATYA

Hayvanat Bahçesi, Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:29 Kaynak: İHA
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