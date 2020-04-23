Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik etti - Son Dakika

Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik etti

12 dakika önce

Hatay'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara hediyeler dağıtıp müzik eşliğinde eğlendirdi.

Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik etti, System.String[]

Hatay'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara hediyeler dağıtıp müzik eşliğinde eğlendirdi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde gerçekleşti.

Bu kapsamda Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Serinyol Mahallesi'nde evlerinin pencerelerini ve balkonlarını süsleyen çocuklara jandarma ekipleri sürpriz yaptı. Jandarma trafik ve asayiş ekipleri, balon ve Türk bayraklarıyla süslediği araçlarla konvoy oluşturup çocukların bayramını kutladı. Kapı kapı dolaşıp tişört, balon, karanfil, şapka, maske ve Türk bayrağı dağıtan ekipler, daha sonra balkona çıkan çocuklarla saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Jandarmanın maskotu "Afajan", mahallede yükselen şarkılar eşliğinde balkondaki çocukları dans ettirdi. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar, balkonlardan alkışlar eşliğinde "Türkiye" ve "Jandarma" sloganları atıp ekiplere 23 Nisan şiirleri okudu.

" Çok güzel bir katılım oldu"

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ramazan Üstüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma olarak görevlerinin sadece trafik uygulaması veya asayişi sağlamak olmadığını, aynı zamanda çocuklara da milli duyguları aşıladıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle çocukların dışarı çıkamadığını, bu yılki törenlerin alanlarda değil balkonlarda yapıldığını belirten Üstüner, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız artık evlerde sıkıldılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, biz de jandarma olarak ülkemizin geleceği, göz bebeklerimiz olan çocuklarımızı mutlu etmek, gözlerindeki o ışığı söndürmemek ve ülkelerine sımsıkı sarılmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Çok güzel bir katılım oldu, mahalleli bizi çok güzel karşıladı. Çocuklarımız balkonlara çıktılar, bize bayrak salladılar. Biz onların mutlu olması için ay yıldızlı tişörtler ve çeşitli hediyeler dağıttık. Afajan ile onları müzik eşliğinde eğlendirdik. Jandarmanın görevi sadece asayiş veya trafik değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı eğlendirmek az da olsa onları mutlu etmek. Milli bayramların sadece alanlarda değil, balkonlarımızdan da kutlayabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik."

Çocuklardan jandarmaya teşekkür

Çocuklardan 8 yaşındaki Elena Yalçın ise balon ve bayraklarla süsledikleri evlerini tören alanına dönüştürdüklerini söyledi.

Bugünün kendilerinin bayramı olduğunu ve jandarmanın onları unutmadığını belirten Yalçın, "Bugün 23 Nisan diye içimde büyük bir sevinç var. Jandarma bize hediye getirdi, çok sevindim. Ben de büyüyünce asker olmak istiyorum." dedi.

Yusuf Kavak da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı için çok mutlu olduğunu anlattı.

İlk kez bayramı evden kutladığını dile getiren Kavak, "Evden kutluyoruz ama yine de çok mutluyum. Evi süsledik, şiirler ezberledik, öğretmenlerimize video çekip gönderdik, asker ağabeyler geldi bize hediye verdi, onlara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

23 Nisan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:20 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan Eşinden habersiz biriktirdiği 3 bin şişe kolonyaya gözü gibi bakıyor Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım 1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var         
11:21
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi         
11:19
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
11:02
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL         
10:59
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak         
10:58
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor         
10:51
Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı Koronavirüs nedeniyle maaş indirimini kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın ayrılmasına onay çıktı         
10:49
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları         
10:48
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti         
10:48
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi         
10:26
Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti         
10:21
Tarihin karanlık sayfası: Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren Fransız kadınların saçları kazıtıldı Tarihin karanlık sayfası: Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren Fransız kadınların saçları kazıtıldı         
10:15
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım         
10:00
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu         
09:57
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı         
09:56
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak         
09:51
Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören         
09:38
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa         
09:36
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü 23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü         
09:30
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı         
09:27
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek 1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek         
09:26
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım         
09:25
Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu         
09:24
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim         
09:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı         
09:01
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim         
08:52
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
08:44
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri         
08:43
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı         
08:27
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 11:32:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]