Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı

30.03.2021 14:20
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı, System.String[]

Son dakika haberine göre Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı'İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Sivas'ta da etkinlik yapıldı.

Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı

'İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Sivas'ta da etkinlik yapıldı. Jandarma ekipleri etkinliği, merkeze bağlı Yıldız beldesinde çocuklarla gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' şeklinde yaya geçitlerinin kırmızı renkle boyanması uygulaması başlattı. Uygulama Sivas'ta da farklı noktalarda gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kurum müdürleri ve il protokolü katıldı. Vali Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin çocuklarla birlikte yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekti. Etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığı anlatıldı. Etkinlikte konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmişti. 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın' sloganıyla bu yola çıktık. Yayalarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşımlarına devam edebilmeleri için trafik kültürünün oluşması adına güzel bir çalışma yapıldı. O günden bu güne yayalara çarpmak suretiyle gerçekleşen kazalarda hiçbir can kaybı yaşamadık. Trafik kültürü modern toplumların en önemli kazanımlardan biridir. Tüm yaya geçitlerimizde bu gün itibariyle kırmızı çizgilerimizi çektik. Yaya güvenliğimizi ön plana alarak daha sağlıklı bir ulaşım sağlamış olacağız. Sürücülerimizi de bu konuda daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

JANDARMADAN BELDEDE UYGULAMA

Sivas'ta jandarma ekipleri ise merkeze bağlı Yıldız beldesinde etkinlik düzenledi. Etkinlikte beldenin en işlek yerlerinden biri olan Yıldız İlk ve Ortaokulu önünden geçen yola kırmızı çizgi çizildi. Yolun karşısına geçmeye çalışan öğrencilere sürücülerin yol verdiği görüldü.

Burada öğrencilere bilgilendirme yapan Sivas Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı 10'uncu Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mümin Yolcular, "Okuldan ve evden okula giderken en kısa yolu değil en güvenli yolu seçmelisiniz. En güvenli yol ise yaya geçitleri ve yayalar için ayrılmış yaya kaldırımlarıdır. Sizler birer yaya olarak karşıdan karşıya geçerken okul yaya geçitlerini kullanacaksınız. Araçlar da sizlere öncelik verecek. Anneniz ve babanız araç kullanırken onları da yayalara öncelik vermesi konusunda uyarın" dedi.

Etkinlikte ayrıca sürücülere de uyarılarda bulunularak, 'kırmızı çizgi' uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Yıldız Belediye Başkanı Mustafa Öztürk de jandarma ekiplerine sürücü ve yayaları uyardıkları için teşekkür etti. Sürücüler ise jandarma ekiplerinin sıklıkla uyarıda bulunduğunu, yaya önceliğine beldeki sürücülerin dikkat ettiğini söyledi.

Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı
Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı

Süleyman Soylu, Jandarma, 30 Mart, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SİVAS Jandarma, çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması yaptı - Son Dakika


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