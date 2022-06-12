Jandarma dağlarda çoban eğitiminde - Son Dakika
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Jandarma dağlarda çoban eğitiminde

12.06.2022 10:55

- Jandarma dağlarda çoban eğitiminde Aksaray'ın dağlarında çobanlarla buluşan jandarma ekipleri köylerde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı çobanlara eğitim verdi.

- Jandarma dağlarda çoban eğitiminde

AKSARAY - Aksaray'ın dağlarında çobanlarla buluşan jandarma ekipleri köylerde yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı çobanlara eğitim verdi.

Yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra vatandaşlara eğitim vererek oluşabilecek hırsızlık olaylarını önlemeye çalışan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde bulunan ilçe, belde ve köylerde çobanlarla bir araya geliyor. Arazide ve dağlarda çobanlarla bir araya gelen jandarma ekipleri hırsızlık olaylarına karşı bastırdığı bilgilendirme broşürünü dağıtarak yapılan çalışma ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verdi. Özellikle Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemleri anlatan jandarma ekipleri, ahırlardaki kapı kilidine kadar uyarılarda bulundu. Çok sayıda jandarma ekibinin katıldığı eğitimlerde çoban ve vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Çoban ve vatandaşlar jandarmaya teşekkür etti

Yaşanabilecek olaylarla ilgili birçok şeyi öğrendiklerini belirten çoban Remzi Deniz (60), "Aksaray İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu eğitimde dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir eğitim aldık. Gerekli bütün her şeyi bize anlattılar. Sağ olsunlar var olsunlar. Bilmediğimiz her şeyi komutanlarımız bize tek tek anlattı" dedi.

Bir diğer çoban Ergül Balkış ise "Bize hırsızlıkla ilgili bilgiler verdiler. Bizim için broşür bastırmışlar. Hırsızlıklara karşı yapmamız gerekenleri öğrettiler, almamız gereken önlemleri bize bildirdiler. Bunun için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Doğru bildikleri yanlışları öğrendiklerini ifade eden Muharrem Uz (44), "Bize hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme amaçlı broşür bastırmışlar bizi bilgilendirdiler. Bildiğimizi sandığımız bazı bildiklerimiz yanlışmış. Burada yanlışları fark ettik. Jandarmamızın bize çok faydası oluyor. Bunun için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Jandarma dağlarda çoban eğitiminde
Jandarma dağlarda çoban eğitiminde
Jandarma dağlarda çoban eğitiminde
Jandarma dağlarda çoban eğitiminde
Jandarma dağlarda çoban eğitiminde
Jandarma dağlarda çoban eğitiminde
Jandarma dağlarda çoban eğitiminde

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma dağlarda çoban eğitiminde - Son Dakika

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