Son Dakika Haberleri: Jandarma Dağlarda Terörist İzi Aradı

Jandarma Dağlarda Terörist İzi Aradı

14 dakika önce

Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Taşova ilçesinin kırsal ve dağlık alanlarında 2010-2011 yıllarında PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandıkları bölgelerde arama/tarama faaliyeti yaptı.

Jandarma Dağlarda Terörist İzi Aradı, System.String[]
Amasya İl Jandarma Komutanlığı, Taşova ilçesinin kırsal ve dağlık alanlarında 2010-2011 yıllarında PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandıkları bölgelerde arama/tarama faaliyeti yaptı.

Teröristlerin bölgede faaliyetlerinin bulunup bulunmadığı hakkında bilgi toplamak ve yayla evlerinin kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli askerlerden oluşan tim, yayla evleri ile yol güzergahında bulunan bağ evlerini kontrol etti. Sarp kayalıklarında bulunduğu karla kaplı kritik arazi kesimlerinde ise sığınak ve barınak bulmak amacıyla arazi arama/taraması gerçekleştirildi.

Herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadığı operasyonların ilerleyen günlerde de süreceği öğrenildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

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