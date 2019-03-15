Jandarma'dan 18 Mart Şehitleri İçin Duygulandıran Klip

Jandarma'dan 18 Mart şehitleri için duygulandıran klipANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından hazırlanan "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü" kapsamında yayınladığı klip izleyenleri duygulandırdı.

Jandarma'dan 18 Mart şehitleri için duygulandıran klip



ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından hazırlanan "18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü" kapsamında yayınladığı klip izleyenleri duygulandırdı.

Şanlı Türk milletinin 18 Mart 1915'de haçlı ordularına karşı gösterdiği kahramanlık ve zaferle sonuçlanan Çanakkale muharebelerinde şehit olan mehmetçik anısına, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi "18 Mart Şehitleri Anma Günü" ne özel hazırladığı klip izleyenleri duygulandırdı. Klipte şehit olan askerlerin isimleri okunurken, Jandarma Güvenlik Akademisi, Jandarma Subay Eğitim Merkezi ve Jandarma Astsubay Eğitim Merkezi görüntüler yer aldı.

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