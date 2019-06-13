Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan 180. yıla 180 ünite kan
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Jandarma'dan 180. yıla 180 ünite kan

7 saat önce

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teşkilatın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'ına 180 ünite kan bağışında bulundu.

Jandarma'dan 180. yıla 180 ünite kan, System.String[]
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teşkilatın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay'ına 180 ünite kan bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli, Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından alayda kurulan standa gelerek kan bağışında bulundu.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kan bağışında bulunanlar hem insanlık görevini yerine getirmekte, hem de insan sağlığı ile ilgili bilgi sahibi olmaktadırlar. Unutulmaması gerekir ki kan, bir gün herkese lazım olabilir. Bu nedenle, biz jandarma personelleri ile tüm Düzceli hemşehrilerimizi de kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:15 Kaynak: AA
Kızılay, Düzce, Jandarma, Güncel
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