Jandarma'dan 180. yıla 180 ünite kan

Düzce
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, teşkilatın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay
'ına 180 ünite kan bağışında bulundu.
İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli, Türk Kızılay Düzce Şubesi tarafından alayda kurulan standa gelerek kan bağışında bulundu.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kan bağışında bulunanlar hem insanlık görevini yerine getirmekte, hem de insan sağlığı ile ilgili bilgi sahibi olmaktadırlar. Unutulmaması gerekir ki kan, bir gün herkese lazım olabilir. Bu nedenle, biz jandarma personelleri ile tüm Düzceli hemşehrilerimizi de kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."