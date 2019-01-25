Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan 6 Engelliye Tekerlekli Sandalye

Jandarma'dan 6 Engelliye Tekerlekli Sandalye

50 dakika önce

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı'nın katkıları temin edilen tekerli sandalyeler törenle ortopedik engelli vatandaşlara dağıtıldı.

Jandarma'dan 6 Engelliye Tekerlekli Sandalye, System.String[]
Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı'nın katkıları temin edilen tekerli sandalyeler törenle ortopedik engelli vatandaşlara dağıtıldı.

Buhara Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, televizyon yapımcısı Müge Anlı tarafından Çorum'a 15 tane tekerlekli sandalye gönderildiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Osmancık, Sungurlu, İskilip, Bayat ilçelerine ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, "Her gittiğimiz ilçede tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Ayrıca bugün vatandaşlarımızı buraya davet ederek sandalyelerini teslim ediyoruz. 2018 yılında ilimizde Çorum Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin dağıttığı sandalyeler var. İl Özel İdaresi 69 tane, belediyemizde 87 sandalye dağıtmış durumda. Belediyemiz ve İl Özel İdaresi'ne engelli vatandaşlarımıza yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Hak sahiplerine de iyi günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Yahya Çoban ve aileler katıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:25 Kaynak: İHA

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