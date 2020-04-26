Jandarma'dan 7 yaşına giren Ece'ye anonslu doğum günü sürpriz - Son Dakika

MUĞLA'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesinde jandarma görevlileri, 7 yaşına giren Ece'nin doğum gününü ekip aracından yaptıkları anons ile kutladı.

Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesinde oturan Sinem-İbrahim Uman (33) çifti, anasınıfı öğrencisi kızları Ece'nin doğum günü dolayısıyla jendarma görevlilerinden istekte bulundu. Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'nı arayan İbrahim Uman, "Evladım sizlerin doğum gününü anonslar ile kutlamasını istiyor. Lütfen bizi kırmayın" diye ricada bulundu. Duygu dolu anların yaşandığı konuşmanın ardından jandarma personeli ekip aracıyla Uman ailesinin yaşadığı sokağa gitti. Balkondan ekip aracını görerek sokağa inen Ece, şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Jandarma aracından "Ece, bugün senin doğum gününmüş. Doğum günün kutlu olsun" anonsu yapıldı.Oldukça mutlu olan küçük Ece, sevinçle anaos yapan jandarma aracına giderek askerlere teşekkür etti. Ev kadını anne Sinem Uman, "Jandarma ekiplerine sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Kızımızın hayalini gerçekleştirdiler. Ece çok mutlu oldu. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.