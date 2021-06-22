Jandarma'dan 9 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

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Jandarma'dan 9 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından 9 ilçede narkotik köpekleri ve dron destekli yapılan operasyonlarda, ormanlık alanda bin 966 kök kenevir, çeşitli türde uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 11 kişi de gözaltına alındı.

Terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla 14- 21 Haziran 2021 tarihleri arasında Beydağ, Buca, Karabağlar, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menderes, Seferihisar ve Kemalpaşa olmak üzere toplam 9 ilçede operasyonlar yapıldı. Jandarma Narkotik Timleri, narkotik köpekleri ve dron destekli olarak icra edilen operasyonlarda, ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette toplam bin 966 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 11 kg. kubar esrar maddesi, 10 gr uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 21 adet Lryka hap, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 11 şahıs gözaltına alındı.