Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Alkollü İçki Operasyonu

Jandarma'dan Alkollü İçki Operasyonu

22 dakika önce

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Merkez İlçe Eskiköy'de bir eve düzenlenen operasyonda 5 bin 100 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Jandarma'dan Alkollü İçki Operasyonu, System.String[]
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Merkez İlçe Eskiköy'de bir eve düzenlenen operasyonda 5 bin 100 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan istihbari çalışmaları değerlendiren jandarma ekipleri, Merkez İlçe Eskiköy Köyü Kışlacık mahallesinde ikamet eden M.Y. (55) adlı şahsın evine operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahısın ev, eklenti ve bahçesinde yapılan aramalarda 5 bin 40 litre şarap, kaçak alkol üretimi için damıtma sistemi ve 60 litre rakı ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y. ifadesinin alınmasına müteakip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

Eskiköy, Merkez, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu Özcan Deniz'in Eski Aşkı Buse Narcı'nın Saçları Döküldü

Bedensel Engelli Vatandaşın Babaannesinden İlham Alarak Yaptığı Acılı Ayran Yok Satıyor Dostça Başlayan Maç Olaylı Bir Şekilde Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:50:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan Alkollü İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]