Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan ampute futbolculara ziyaret
Son Dakika Güncel Jandarma'dan ampute futbolculara ziyaret - Son Dakika

Jandarma'dan ampute futbolculara ziyaret

6 saat önce

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Şahinbey Belediyespor ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı müsabakası öncesi bir ziyaret gerçekleştirildi.

Jandarma'dan ampute futbolculara ziyaret, System.String[]

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Şahinbey Belediyespor ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı müsabakası öncesi bir ziyaret gerçekleştirildi.


Jandarmayı karşısında gören Ampute Futbol Takımı büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Jandarma tarafından her iki futbol takımına çiçek taktim edildi. Malatya Büyükşehir Belediye Ampute Futbol takımı Antrenörü Suat Canlı, "Jandarmayı bu anlamlı günde yanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz, bu ziyaret takıma ilave motivasyon sağlayacaktır" dedi.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından müsabaka sonunda her iki takım ile sohbet edilerek tatlı ikramında bulunuldu ve çekilen hatıra fotoğrafı ile etkinlik son buldu. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sabri'nin eşine aldığı aracın fiyatı dudak uçuklattı!
Ankara'da Afgan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:45:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan ampute futbolculara ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]