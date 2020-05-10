Jandarma'dan Anneler Günü hassasiyeti - Son Dakika

Malatya'da jandarma ekipleri Anneler Günü'nde şehit edilen askerin annesini ziyaret etti.



Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri tarafından, 8 Mayıs 2016 tarihinde Anneler Gününde Mardin'in Nusaybin ilçesinde Hendek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcının tuzaklanması sonucu şehit olan J.Uzm.Çvş. Mehmet Kılınç'ın ailesinin yaşadığı, Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Gözene Mahallesindeki ailesi ziyaret edildi. Şehit annesi Nazife Kılınç ve babası Tayyar Kılınç Cumhuriyet Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Murat Dilek ve eşi tarafından ziyaret edildi.



Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette şehit annesi Nazife Kılınç gözyaşlarına hakim olamadı. Nazife Kılınç, "Oğlum Mehmedim anneler gününde şehit olmuştu. Ben bütün askerlerin annesiyim" dedi. - MALATYA