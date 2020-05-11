- Jandarma'dan Anneler günü ziyaretleri- Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şehit Aileleri ve... - Son Dakika

- Jandarma'dan Anneler günü ziyaretleri

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şehit Aileleri ve Anneleri ziyaret etti

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında ikamet eden Şehit Aileleri ve Anneleri ziyaret etti.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla Şehit annelerini ve anneleri ziyaret etti. Korona virüs salgını dolayısıyla devam eden sokağa çıkma kısıtlanmasından etkilenen anneler karşılarında Jandarma ekiplerini görünce duygusal anlar yaşandı. Duygusal anlar yaşayan anneler, kendilerini unutmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.