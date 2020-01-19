Jandarma'dan asayiş uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan asayiş uygulaması - Son Dakika

Jandarma'dan asayiş uygulaması

20 dakika önce

Kars'ta jandarmanın asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Jandarma'dan asayiş uygulaması, System.String[]

Kars'ta jandarmanın asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.


Kars İl Jandarma Komutanlığı'ndan 237 jandarmanın katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 65 metruk bina, yapımı devam eden ve tamamlanan inşaat ve köprü altı, 14 park ve 608 araç kontrol edildi.


Uygulamada ayrıca 2 Afganistan uyrukluy yasa dışı bulunma suçundan 1 kişiye 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan 'muşta bulundurmak' ve 27 kişiye yoklama- bakayadan işlem yapıldı. Jandarma ekiplerince mevzuata uygun olmayan araçlara 972 TL idari para cezası kesildi.


Öte yandan Jandarma ekiplerinin asayiş ve yol kontrollerinin aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Jandarma, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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