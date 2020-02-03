Jandarma'dan 'Bayrak' paylaşımı - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından bayrak paylaşımı yaptı.



Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirinin, "Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yer yüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim!" kıtasına yer verilen Türk bayrağının önemini anlatan bir klip yayımladı. - ANKARA