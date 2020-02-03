Jandarma'dan 'Bayrak' paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Jandarma'dan 'Bayrak' paylaşımı - Son Dakika

Jandarma'dan 'Bayrak' paylaşımı

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından bayrak paylaşımı yaptı.

Jandarma'dan 'Bayrak' paylaşımı, System.String[]

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından bayrak paylaşımı yaptı.


Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirinin, "Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yer yüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim!" kıtasına yer verilen Türk bayrağının önemini anlatan bir klip yayımladı. - ANKARA

Arif Nihat Asya, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
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