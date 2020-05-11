Jandarma'dan büyük operasyon - Son Dakika

Hakkari'de devam eden operasyonlarda terör örgütüne büyük darbe vuruldu.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;



11.05.2020 günü Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Tütünlü Köyü kırsal alanında ve Yüksekova İlçesi Deşyan Deresi mevkiinde yapılan operasyonlar neticesinde; terör örgütü tarafından daha önceden kullanıldığı ve 2020 yılı ilkbahar-yaz döneminde kullanılacağı değerlendirilen sığınak ve mağaralar içerisinde yapılan aramalarda;



2 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet piknik tüpü, Çok sayıda pil bloğu, 40 metre kablo, 7 adet uzaktan komutalı EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 adet baofeng marka telsiz, 5 adet EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneğine bağlı 4'lü pil bloğu, 2 adet EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneğine bağlı 8'li pil bloğu, EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneğine bağlı 800 metre bakır kablo ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup; bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ