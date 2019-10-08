Jandarma'dan 'cepheyse cephe, görevse görev diyen; tarihten ilham alan, geleceğe ilham veren...
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Jandarma'dan 'Cepheyse cephe, görevse görev diyen; tarihten ilham alan, geleceğe ilham veren kadınlarımız için' paylaşımı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:32 Kaynak: DHA
Jandarma'dan 'Cepheyse cephe, görevse görev diyen; tarihten ilham alan, geleceğe ilham veren kadınlarımız için' paylaşımı
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