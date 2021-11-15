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Jandarma'dan çocuklara 'güvenli internet kullanım' eğitimi - Son Dakika

Jandarma'dan çocuklara 'güvenli internet kullanım' eğitimi

15.11.2021 14:26
Jandarma'dan çocuklara 'güvenli internet kullanım' eğitimi

Çorum İl Merkez Jandarma Komutanlığı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından öğrencilere güvenli internet kullanımına ait bilgilendirme eğitimi verildi.

Çorum İl Merkez Jandarma Komutanlığı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından öğrencilere güvenli internet kullanımına ait bilgilendirme eğitimi verildi.

Abdalata İlkokulu'nu ziyaret eden Jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette güvenli internet kullanımı, internet okur-yazarlığı, zararlı ve rahatsız edici sitelerden kaçınma yöntemleri ve güvenli alışveriş konularında öğrencilere gerekli uyarılar yapan Jandarma ekipleri, eğitim sonunda öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Jandarma Teşkilatı'nın da anlatıldığı program sonunda ekipler çocuklara Jandarma çocuk dergisi ve Jandarma trafik boyama kitabı dağıttı. Jandarma ekipleri ayrıca Covid-19 pandemisiyle mücadelede bireysel olarak dikkat edilmesi gereken 'Maske, Mesafe ve Temizlik" kuralına riayet edilmesi hususunda da öğrencilere gerekli hatırlatmalarda bulundular. - ÇORUM

Jandarma'dan çocuklara 'güvenli internet kullanım' eğitimi
Jandarma'dan çocuklara 'güvenli internet kullanım' eğitimi
Jandarma'dan çocuklara 'güvenli internet kullanım' eğitimi
Jandarma'dan çocuklara 'güvenli internet kullanım' eğitimi

Jandarma, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma'dan çocuklara 'güvenli internet kullanım' eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma'dan çocuklara 'güvenli internet kullanım' eğitimi - Son Dakika
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