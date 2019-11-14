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Jandarma'dan çocuklara hediye kitap etkinliği

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Çocukları Kitap Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği okullarda çocuklara kitap hediye etti.

Jandarma'dan çocuklara hediye kitap etkinliği, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Çocukları Kitap Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği okullarda çocuklara kitap hediye etti.


Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen etkinlikte Jandarma ekipleri, kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer sloganı ile çocuklara; kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve çocukların kitap seçme imkanına kavuşması adına etkinlik düzenledi.


Jandarma ekipleri tarafından yapılan ziyaretlerde çocuklara kitap okuma etkinliklerinin yanı sıra yarışmalar düzenlenip hediye kitaplar verildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
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