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Jandarma'dan çocuklara hediye kitap etkinliği
6 saat önce
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Çocukları Kitap Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği okullarda çocuklara kitap hediye etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Çocukları Kitap Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği okullarda çocuklara kitap hediye etti.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen etkinlikte Jandarma ekipleri, kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer sloganı ile çocuklara; kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve çocukların kitap seçme imkanına kavuşması adına etkinlik düzenledi.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan ziyaretlerde çocuklara kitap okuma etkinliklerinin yanı sıra yarışmalar düzenlenip hediye kitaplar verildi. - KIRŞEHİR
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