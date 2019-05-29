Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan çocuklara şapka, büyüklere araç kokusu
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Jandarma'dan çocuklara şapka, büyüklere araç kokusu

47 dakika önce

Giresun'da Jandarma'nın kuruluşunun 180. Yıldönümü münasebeti ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri stant açtı.

Jandarma'dan çocuklara şapka, büyüklere araç kokusu, System.String[]
Giresun'da Jandarma'nın kuruluşunun 180. Yıldönümü münasebeti ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri stant açtı.

Bir alışveriş merkezinde açılan stantta jandarmalar bilgilendirici broşür dağıttı. Standı ziyaret eden çocuklara broşürün yanı sıra şapka, tişört, Kalem, anahtarlık ve araç kokusu hediye etti.

Standı hem gezen hem de bilgi alan çocuklar ise jandarma timi ile de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:34 Kaynak: İHA
Giresun, Jandarma, Güncel
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