Jandarma'dan defineci operasyonu: 3 gözaltı
51 dakika önce
Jandarma'dan defineci operasyonu: 3 gözaltıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 defineciyi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:04 Kaynak: İHA
Jandarma'dan defineci operasyonu: 3 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 defineciyi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde bulunan mağarada kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda mağara içinde kazı yapan D.K. ile H.D.'yi yakaladı. Kazı için kullanılan aletlere el konulurken, suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yazıcıoğlu davası tanığı: Bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim Diyarbakır polisi, DEAŞ'ın para transfer ağını ortaya çıkardı DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı