Son Dakika Haberleri: Jandarma'dan defineci operasyonu: 3 gözaltı
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Jandarma'dan defineci operasyonu: 3 gözaltı

51 dakika önce

Jandarma'dan defineci operasyonu: 3 gözaltıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 defineciyi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma'dan defineci operasyonu: 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 defineciyi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Dadağlı Mahallesi'nde bulunan mağarada kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Operasyonda mağara içinde kazı yapan D.K. ile H.D.'yi yakaladı. Kazı için kullanılan aletlere el konulurken, suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Jandarma'dan defineci operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:04 Kaynak: İHA
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